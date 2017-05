KLUC Night at Wet’n’Wild Las Vegas!

June 12, 2017; 6 p.m. – 10 p.m.

Wet’n’Wild; 7055 S. Fort Apache Rd., Las Vegas

Tickets: $20 door; $15 in advance here — enter promo code CBS at checkout.

Enjoy a full night of water park fun when CBS Radio Las Vegas invades Wet’n’Wild! Come out, enjoy the rides and other fun features of Las Vegas’ premier water park, meet KLUC personalities and take in a performance by Los 5!